أبو الغيط يدعو الدول العربية للتبرع للأونروا دعما للاستقرار فى المنطقة

كتب مصطفى عنبر

صرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أحمد أبو الغيط تلقى خطابا من "بيير كرينبول" المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، شرح خلاله صعوبة الوضع المالى للوكالة، خاصة فى أعقاب قرار الولايات المتحدة تخفيض مساهمتها فى تمويل الوكالة بشكل حاد فى يناير الماضى.

وأوضح عفيفى أن العجز فى موازنة الأونروا بلغ مستوى غير مسبوق وهو 446 مليون دولار، الأمر الذى يعصف بكافة الخدمات التعليمية التى تقدمها الوكالة لنحو نصف مليون طفل فلسطينى فى المخيمات، كما يؤثر على الخدمات الصحية التى يحصل عليها نحو 3.5 مليون طفل فلسطينى، وذلك بحسب ما ورد فى خطاب المفوض العام للوكالة.

ولفت المتحدث الرسمى إلى أن الأمين العام يرى ضرورة العمل بسرعة من أجل سد الفجوة المالية الخطيرة التى تواجهها الأونروا، وذلك قبل حلول موسم بدء الدراسة فى سبتمبر، داعيا كافة الدول العربية للإسهام فى هذا الجهد الهام دعما للاستقرار فى المنطقة وتفاديا لاندلاع المزيد من الأزمات الإنسانية الخطيرة، خاصة فى قطاع غزة، ومنوها فى ذات الوقت بالإسهامات العربية الكريمة والتى بلغت مؤخرا نحو 150 مليون دولار من جانب كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.