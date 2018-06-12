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وزير قطاع الأعمال: طرح "الشرقية للدخان" بالبورصة بعد إجازة عيد الفطر

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:00 ص
وزير قطاع الأعمال: طرح "الشرقية للدخان" بالبورصة بعد إجازة عيد الفطر خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام
كتب هانى الحوتى
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كشف خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، عن طرح الشركة الشرقية ايسترن كومبانى بالبورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، متوقعا أن يكون طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ثانى طروحات شركات قطاع الأعمال.
 
كانت الحكومة قد أعلنت عن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، وتضمن طرح حصص من 23 شركة بالبورصة، واستقر على زيادة حصة الشرقية ايسترن كومبانى بالبورصة 4% إضافية لتحتفظ الحكومة بحصة الأغلبية، كما استقر على طرح نسبة 15% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
 
وفى سياق متصل استقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بإعداد الشركة دراسة أفضل سبل إنجاح مشاركة الشركة ببرنامج الطروحات وتعظيم الاستفادة من اللجوء لسوق المال على ألا تتعدى فترة انتهاء الدراسة 31 أغسطس.
 
وسمحت الجمعية، للشركة أن تستعين بإحدى بنوك الاستثمار ذات الخبرة فى دراسة كافة البدائل المتاحة والتوقيتات المقترحة لتحديد أولا قيمة الطرح المقترح لجذب اهتمام المستثمرين بمختلف فئاتهم وتنشيط سيولة السهم، وثانيا المزيج الأمثل من أسهم زيادة رأس المال وبيع أسهم قائمة والمقترح أن يتكون منه الطرح، وثالثا المتطلبات اللازمة لزيادة جاذبية الطرح والتسعير والتى تساعد على نمو القيمة السوقية للشركة فى الأمدين القصير والمتوسط.
 

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الشرقية للدخان

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