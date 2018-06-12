وزير الكهرباء: لو سعر الدولار انخفض سنخفض أسعار الكيلو وات - ساعة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه إذا انخفض سعر الدولار عالميا العام القادم سيتم خفض سعر بيع الكيلو وات ساعة.

وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2018/2019 ، التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتى:-

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 22 قرش بدلا من 13 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 30 قرش بدلا 22 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( .36 قرش بدلا من 27 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 70 قرش بدلا من 55 قرشًا )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 90 قرش بدلا من75 قرشًا )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 135 قرش بدلا من 125 قرشًا )

7- الشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرش بدلا من 135 قرشًا)