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وزير الداخلية يوسع اختصاص العلاقات الإنسانية لرعاية أسر الشهداء

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:37 م
وزير الداخلية يوسع اختصاص العلاقات الإنسانية لرعاية أسر الشهداء اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قراراً وزارياً بتعديل بعض اختصاصات الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية وتعديل مسماها لتصبح "الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابى الشرطة"،  فى إطار اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم أوجه الرعاية المقدمة لأسر شهداء ومصابى الشرطة.

 

ويستهدف القرار تحقيق توسع نوعى فى أنشطة الإدارة وإضافة اختصاصات جديدة لها تسمح بتعزيز وتطوير أوجه الرعاية المقدمة لأسر الشهداء ومصابى الشرطة.

 

ويعكس القرار حرص وزير الداخلية الدائم على الاهتمام بمنظومة الرعاية الاجتماعية والمعنوية التى توليها الوزارة لأسر الشهداء الذين أدوا واجبهم بكل صدق وأمانة فحق لأسرهم أن ينالوا الرعاية والاهتمام والتقدير تكريماً لتضحيات ذويهم الغالية،  وأبنائها من المصابين تقديراً لما قدموه من تضحيات تعكس تفانيهم فى العمل وقناعتهم برسالتهم السامية فى سبيل تحقيق أمن الوطن.

 

وتختص الإدارة بتنفيذ سياسة الوزارة فى مجال النهوض برعاية الشئون الاجتماعية والثقافية لأعضاء هيئة الشرطة وتهيئة المناخ الملائم لحسن سير العمل بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الأداء الأمنى لتحقيق الهدف الأسمى وهو أمن واستقرار الوطن .


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