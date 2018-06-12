وزير البيئة يعقد اجتماعا لمناقشة برنامج الحكومة فى مجال البيئة

كتبت آية دعبس

عقد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة اجتماعا بفريق العمل المعني باعداد برنامج الحكومة لعام 2018/2022 فيما يخص قطاع البيئة، لمتابعة اجراءات الانتهاء من اعداده وارساله لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وأكد فهمي أن الجزء الخاص بوزارة البيئة يضم مجموعة من البرامج والمشروعات الرئيسية والتي تضم مجموعة من المؤشرات من شأنها العمل على تحسين الأداء في مجموعة من المجالات البيئية، كالهواء والمياه ومنظومة المخلفات والمحميات الطبيعية، بالاضافة الى عدد من المشروعات والبرامج ذات الصلة.

وأشار وزير البيئة إلى أن قطاع البيئة يتضمن التعاون مع عدد من الجهات لتحسين نوعية وادارة الموارد الطبيعية ومنها مجالات معالجة الصرف الصحي وتوفير مياه شرب آمنة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من المجالات.