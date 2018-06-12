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وزير الإسكان يُصدر 49 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بالمدن الجديدة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:03 ص
وزير الإسكان يُصدر 49 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بالمدن الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 49 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بأجهزة حماية أملاك الهيئة، والقرى السياحية، والعبور، والعاشر من رمضان، وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، ومن أجل الحفاظ على مظهر المدن الجديدة الجمالى، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم إصدار 37 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بجهاز حماية أملاك الهيئة، بعدد من القرى السياحية، وقطع الأراضى الواقعة على طريق إسكندرية / مطروح الساحلى، وطريق الساحل الشمالى / برج العرب القديم، وطريق الكافورى / برج العرب، وطريق المطار / برج العرب، وتمثلت المخالفات في إقامة مبان، وأسوار، وتنفيذ حمامات سباحة، بدون ترخيص وبدون سند من القانون.

وأضاف وزير الإسكان: تم إصدار 12 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بأجهزة مدن القرى السياحية، والعبور، والعاشر من رمضان، وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، والمتمثلة في إنشاء مبان، والزيادة فى البناء، بدون الحصول على ترخيص، وبالمخالفة للترخيص الصادر.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة: حماية أملاك الهيئة، والقرى السياحية، والعبور، والعاشر من رمضان، وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.​


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