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ننشر أسعار الكهرباء الجديدة للمرافق العامة للدولة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:05 م
ننشر أسعار الكهرباء الجديدة للمرافق العامة للدولة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ظهر اليوم الثلاثاء، الأسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم على فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية.

ومن المقرر أن يتم محاسبة مترو الأنفاق على 85 قرشا للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد الفائق و 90 قرشا للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد العالى ، فيما يتم محاسبة شركات لمياه والصرف الصحي 115 قرشا للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد المتوسط و 110 قروش للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد المنخفض.

وتتم محاسبة الإنارة العامة على 110 قروش للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد المنخفض، 80 قرشا للكيلو وات ساعة لأغراض الرأى.


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