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نقابة المهن التعليمية تكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:16 م
نقابة المهن التعليمية تكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين خلف الزناتي - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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كرم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عدد من أبناء المعلمين من حفظة القرءان الكريم، بالنقابة العامة للمعلمين بالجزيرة، بحضور الشيخ عبد الرحمن حماد حسنين كبير مفتشي ومدير عام بوزارة الأوقاف بمنطقة الزمالك والشيخ محمد مبروك عبد العاطي مفتش مساجد بمنطقة الزمالك الشيخ سمير حسين محمد مدير عام بوزارة الأوقاف بالمعاش.

وأكد نقيب المعلمين أن نقابة المعلمين تولى إهتماماً بالنشء وخاصة أبناء أعضائها من المعلمين، لافتاً إلى أن التربية الدينية الصحيحة وفهم صحيح الدين وزرع الأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب يعطيهم مناعة ضد الأفكار السلبية والمتطرفة وتجعل منهم مواطنين أسوياء صالحين.

ووزع "الزناتي " بعض الجوائز العينية والنقدية للطلاب تشجيعاً لهم لتميزهم في حفظ كتاب الله ولحثهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكداً أن هؤلاء الصغار هم أمانة في رقبتنا وهم مسئوليتنا جميعاً أمام الله وأمام المجتمع.

أشرف على المسابقة رمضان يحيى مدير النقابة والذي قام بالتنسيق مع النقابات الفرعية بالقاهرة والجيزة والقليوبية لإختيار الطلاب وإرسالهم للإختبار بالمسابقة بمقر بالنقابة العامة.

 

 


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نقيب المعلمين

خلف الزناتي

رئيس اتحاد المعلمين العرب

حفظة القرآن الكريم




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