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نص قانونى يمكن المحكمة من وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة.. تعرف عليه

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:00 ص
نص قانونى يمكن المحكمة من وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة.. تعرف عليه محكمة،- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تصدر محاكم الجنايات فى أحكامهما عقوبات تبعية على المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإدانة، كوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة أو العزل من الوظائف الميرية، طبقا لنص المادة 24 من قانون العقوبات.

ووضع المشرع نص المادة "24" من قانون العقوبات والتى حددت العقوبات التبعية وهى:

 

1 ـ الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25 عقوبات، وعدم القبول فى أى خدمة حكومية، وعدم التحلى برتب، والشهادة خلال مدة العقوبة تكون على سبيل الاستدلال".

2 ـ العزل من الوظائف الأميرية.

3 ـ وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

4 ـ المصادرة.


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