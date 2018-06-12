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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:22 ص
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مهاتير محمد يدعو اليابان للاستثمار فى ماليزيا

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:05 ص
مهاتير محمد يدعو اليابان للاستثمار فى ماليزيا مهاتير محمد ورئيس الوزراء اليابانى
أ ش أ
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أجرى رئيس الوزراء الماليزى الدكتور مهاتير محمد اليوم (الثلاثاء) مباحثات مع نظيره اليابانى شينزو أبى فى العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية ان مهاتير، دعا اليابان للاستثمار فى ماليزيا من أجل تطوير دول جنوب شرق آسيا، مؤكدا أن الحكومة الماليزية الجديدة تحت قيادته سوف تكون صديقة للأعمال التجارية.

وأضاف " لن يكون هناك الكثير من العوائق أو الإجراءات البيروقراطية التى تمنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار فى بلادى ".
يذكر أن رئيس الوزراء الماليزى يقوم بزيارة عمل إلى طوكيو، منذ أمس الأول (الأحد) للمشاركة فى المؤتمر الدولى حول مستقبل آسيا.

 

 


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