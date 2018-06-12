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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:19 م
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ممرضة وزوجها وراء قتل طبيب حلوان الشهير بعد سرقته

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:49 ص
ممرضة وزوجها وراء قتل طبيب حلوان الشهير بعد سرقته الضحية الدكتور فتحى عبد الغفار
كتب عزوز الديب - على عبد الرحمن
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كشفت مصادر أمنية، تمكن الأجهزة الأمنية فى حلوان، من كشف غموض واقعة مقتل طبيب نساء وتوليد شهير والعثور على جثة فى منطقة مقابر عرب راشد.

وتبين لفريق بحثى من ضباط مباحث جنوب القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة ممرضة تعمل لدى الطبيب واستعانت بزوجها وصديقه لسرقة الضحية وقتله، وتم القبض عليهم وبحوزتهم سيارة الضحية.

وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض سرقته، وأن المتهمة بحكم عملها معه جمعت كل المعلومات عنه وعن أماكن ومواعيد تحركه من وإلى العيادة، وأبلغت زوجها الذى استعان بصديق له لارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر ملحق بمحضر العثور على الجثة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان تلقى ضباط مباحث حلوان، بلاغًا من الأهالى يفيد العثور على جثة مسن ملقاة بمقابر عرب راشد دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لدكتور نساء وتوليد، يدعى فتحى عبد الغفار، 60 سنة، ويرتدى ملابسه كاملة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى انتقلت لمكان الحادث لمناظرة الجثة، حيث تبين أنها مكبلة اليدين والقدمين مع وجود شريط لاصق على فمه، فأمرت بدفنها بعد عرضها على الطب الشرعى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم رؤساء مباحث قطاع جنوب القاهرة، لكشف غموض الحادث والتوصل للجناة.


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