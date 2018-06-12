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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:03 ص
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مقتل ضابط إيرانى فى اشتباكات مسلحة قرب الحدود مع باكستان

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:00 ص
مقتل ضابط إيرانى فى اشتباكات مسلحة قرب الحدود مع باكستان القوات الإيرانية ـ صورة أرشيفية
طهران (أ ش أ)
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قتل ضابط فى حرس الحدود الإيرانى صباح اليوم الثلاثاء، فى منطقة ميرجاوه بمحافظة سيستان وبلوشستان، المحاذية للحدود مع باكستان.

وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بأن الاشتباك وقع صباح اليوم بين وحدة القوات الخاصة "128" ومهربين، ما أسفر عن مصرع الضابط "أكبر معصومى نجاد" من أهالى مدينة اراك وسط إيران.

وفى سياق آخر، أعلن مدير العلاقات العامة فى منظمة الطوارىء الإيرانية أن 18 شخصا أصيبوا نتيجة العاصفة التى ضربت العاصمة طهران ومدينة كرج مساء أمس بسرعة 83 كلم فى الساعة.

 


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القوات الايرانيه

ايران

باكستان




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