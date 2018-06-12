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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:23 م
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مصلحة الميكانيكا: إعلان الطوارئ القصوى بين محطات الرى والصرف وتحديد النقاط الساخنة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:30 م
مصلحة الميكانيكا: إعلان الطوارئ القصوى بين محطات الرى والصرف وتحديد النقاط الساخنة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أكد المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أنه تم إعلان حاله الطوارئ القصوى بين محطات الرى والصرف التابعة للمصلحة لتوفير الاحتياجات المائية المختلفة للبلاد من زراعة وصناعة وشرب وملاحة نهرية، خاصة خلال إجازة عيد الفطر.

 

وأضاف محمد عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المصلحة تخدم مايقرب من 7 ملايين فدان عبر منظومة الرى والصرف من خلال أكثر من 585 محطة رفع منها 364 محطة رى و123 محطة صرف زراعى و39 محطة خلط، و59 محطة عائمة بجانب 336 بئرا فى الدلتا وشمال الصعيد.

 

أشار عبد العاطى إلى أن المصلحة جاهزة للتعامل مع أى طوارئ أو زيادة فى الطلب على المياه سواء للزراعة المتوقعه عقب الاجازات، ووصول موسم الزراعات الصيفية إلى معدلات مرتفعة وإقبال المزارعين على زراعة، ورى أراضيهم لتعويض فترة رمضان، حيث تم توزيع مراكز الطوارئ المتحركة ومعداتها على خريطة ميدانية لتكون سريعة التحرك إلى موقعها بسهوله خاصة وانه تم تحديد النقاط الساخنة، المتوقع ظهورها خلال الأيام القادمة للتحرك فورا إليها والتعامل معها.


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