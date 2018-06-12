مصرع 10 أشخاص فى اصطدام باخرة نقل وقارب مزدوج بمدينة فولجاجراد الروسية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الطوارئ الإقليمية بمدينة فولجاجراد الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مصرع أشخاص وإصابة خمسة آخرين فيما بقى مصير شخص واحد غير معروف، جراء اصطدام قارب مزودج " قطمران" وباخرة نقل.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أصدرته وزارة الطوارئ جاء فيه أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم جراء اصطدام قطمران وباخرة نقل فى فولجاجراد وأصيب خمسة آخرون تم إسعافهم، فيما ظل مصير شخص واحد غير معروف".

وفى سياق آخر ذكرت دائرة الطوارئ الروسية فى قبردينو- بلقاريا، فى وقت سابق أن ثلاثة من متسلقى الجبال الأجانب قد ضلوا طريقهم فى سفوح جبل "إلبروس" بسبب الضباب الكثيف، وقد خرج عمال وزارة الطوارئ لإنقاذهم.

وقال ممثل هيئة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": " ورد بلاغ إلى دائرة الطوارئ، بأن مجموعة من السائحين قد ضلوا طريقهم فى سفوح جبل "إلبروس" على ارتفاع 4750 مترا بسبب الضباب الكثيف، وحسب المعلومات الأولية، تتكون المجموعة من ثلاث سائحين".