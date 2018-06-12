مصرع ربة منزل وإصابة 5 فى حادث تصادم على طريق "سوهاج- البحر الأحمر"

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر، وقوع مصادمة بين أتوبيس وسيارتين إحداهما ملاكى قادمتين في الاتجاه المعاكس، أسفر وفاة ربة منزل وإصابة 5 من بينهم طفلين، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى الجامعى.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لقطاع الشرق، بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر أسفر عن وفاة سيدة ووقوع مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث أخميم والنقيب إبراهيم صقر معاون مباحث المركز، أنه أثناء سير الأتوبيس رقم "ص و ع 1216" تابع لشركة الدامر للسياحة " قيادة معاذ حامد سعد الله 48 سنة سائق سودانى الجنسية يحمل جواز سفر رقم 01707322 P – قادماً من أسوان فـى إتجاه القاهرة بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطى الخاطئ واصطدم بالسيارتين رقمي 6283 ملاكي سوهاج قيادة على وافـى عبد الشكور 28 سنة سائق ويقيم دائرة مركز دار السلام، و"ف ي ب 2369" قيادة عمرو خالد محمد عبد الحميد 28 سنة سائق ويقيم بندر أخميم قادمتين فـي الإتجاه المعاكس.

نتج عن الحادث وفاة عائشة محمد أحمد 65 سنة ربة منزل وتقيم دائرة مركز دار السلام من مستقلى السيارة الثانية، وإصابة قائد السيارة الثانية وخليف محمود توفيق 45 سنة عامل ومحمد موافى عبد الشكور 23 سنة عامل، والطفل محمود خليف محمود 7 سنوات والطفلة ، ملك موافـي عبد الشكور 8 سنوات ويقيمون دائرة مركز دار السلام من مستقلي السيارة الثانية " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "

تم نقل الجثة للمستشفي المركزى والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعى بسؤال قائدي السيارات ونجل عم المتوفاة أحمد فهيم أحمد 42 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم، ونفي الأخير الشبهة الجنائية وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي السيارات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6958 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.