مسعود بارزانى: نرفض إلغاء أصوات البيشمركة ولو كان الثمن إعادة الانتخابات التشريعية

أعرب الزعيم الكردستانى مسعود بارزاني خلال لقائه اليوم بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيشن، عن رفض إقليم كردستان لقرار مجلس النواب العراقى بإلغاء أصوات الاقتراع الخاص بالبيشمركة في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا.

وخلال اللقاء تم بحث المتغيرات والتطورات السياسية في العراق بعد الانتخابات، وتشكيل الحكومة وقرارات مجلس النواب بشأن الانتخابات.

وأشار بارزاني إلى مرحلة ما قبل الاستفتاء، وأحداث 16 أكتوبر الماضى، مبينا أن الانتخابات قد جرت ووضع جديد قد طرأ، وأن شعب كردستان يولي أهمية في الأخذ بنظر الاعتبار، والإلتزام بثلاثة مبادئ وهي الشراكة، والتوافق، والتوازن في جميع مجالات الحكم.

وحول العملية الانتخابية و الشائعات حول التزوير في بعض المناطق، أكد الزعيم الكردي بأنهم يؤيدون كافة السبل للتحقيق في الشكاوي و الطعون حسب القوانين حتى إذا لزم الأمر إعادة الانتخابات، ولكن لن نقبل إلغاء نتيجة أصوات البشمركة، وأبدى بارزاني ملاحظاته على عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإجراء الانتخابات ونتائجها، والقرارات التي صدرت عن مجلس النواب العراقي قائلا: إن الحزب الديمقراطي لم يكن له أي ممثل في المفوضية، لذلك لم يحصل على المركز الأول فى محافظة نينوى، وتم إلغاء أصوات مخيمات النزوح والأيزيديين، مشيرا إلى أن حزبه الفائز الأول في نينوى.