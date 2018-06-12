محكمة إسبانية تخفض عقوبة سجن صهر الملك فيليبى فى قضية احتيال ضريبى

رويترز

قضت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بخفض عقوبة سجن صهر الملك فيليبى إلى خمس سنوات وعشرة أشهر بعد طعن فى إدانته باتهامات من بينها الاحتيال الضريبى والاختلاس.

وفى فبراير شباط من العام الماضى، أدين إيناكى أوردانجارين زوج الأميرة كريستينا شقيقة الملك وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة استغلال صلاته بالعائلة المالكة للحصول على مبالغ أكبر مما ينبغى من حكومات إقليمية نظير عقود عامة لتنظيم فعاليات رياضية وسياحية وبالتهرب الضريبى.

ويعيش أوردانجارين مع الأميرة كريستينا وأبنائهما الأربعة فى سويسرا، وصدر الحكم الأصلى عن محكمة إقليمية فى مايوركا بعد تحقيق استمر ست سنوات وسط عدد كبير من قضايا الفساد ضد الساسة والشخصيات العامة.

وانتهت إحدى هذه القضايا فى مايو أيار بسجن العشرات من كبار السياسيين فى الحزب الشعبى والتصويت على سحب الثقة من زعيم الحزب ورئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي. وخسر راخوى التصويت وحل محله فى رئاسة الوزراء السياسى الاشتراكى بيدرو سانتشيث.

ويحق لأوردانجارين بموجب القانون الإسبانى الطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية.