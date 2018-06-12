video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 07:50 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

محامون يتهمون ترامب بتقاضى مدفوعات غير قانونية من مسؤولين أجانب

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 07:41 ص
محامون يتهمون ترامب بتقاضى مدفوعات غير قانونية من مسؤولين أجانب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
إضافة تعليق

اتهم محامون يمثلون ولاية ماريلاند ومدينة واشنطن الرئيس دونالد ترامب أمام محكمة فدرالية الإثنين بتقاضى مدفوعات غير قانونية من مسؤولين أجانب ينزلون فى فندقه فى العاصمة الأمريكية.

ورد أحد محامى الرئيس أن هذه العائدات قانونية تماما طالما أن ترامب لا يقدم للمسؤولين أى شيء فى المقابل.

والشكوى مبنية على مادة فى الدستور الأمريكى تعرف بـ"بند العائدات"، تحظر على أى شخص يتولى منصبا عاما أن "يقبل هدية أو عائدات أو منصبا أو لقبا من أى نوع كان من ملك أو أمير أو دولة أجنبية" بدون موافقة الكونجرس.

ويعتبر مقدمو الشكوى أن هناك تضارب مصالح إذ أن ترامب لم يفصل نفسه بما يكفى عن مجموعته الاقتصادية.

وبعد انتقاله إلى البيت الأبيض فى يناير 2017، عهد رجل الأعمال إلى ابنيه بإدارة أعماله محتفظا بحصته كاملة فى "منظمة ترامب".

وذكر مدعى عام واشنطن كارل راسين ومدعى عام ماريلاند براين فروش فى الشكوى أن الوفود الأجنبية التى تزور الولايات المتحدة تعمد إلى النزول فى فندق "ترامب إنترناشونال هوتيل" القريب من البيت الأبيض سعيا لإرضاء الرئيس الأميركي.

وتناولت المداولات الإثنين أمام محكمة جرينبلت فى ماريلاند تحديد مفهوم "العائدات" كما كان المقصد منها فى نهاية القرن الثامن عشر عند صياغة الدستور الأمريكى.

ولم يسبق أن استخدم "بند العائدات" حتى الآن فى ملف قضائى كبير ولم تنظر فيه المحكمة العليا المكلفة السهر على الدستور فى أى قضية حتى الآن.

وبالتالى أفاد نورم آيزن رئيس "مدنيون ضد الفساد من أجل المسؤولية والأخلاقيات فى واشنطن"، وهى منظمة غير حكومية انضمت إلى الشكوى، فى تغريدة على تويتر عن انعقاد "أول جلسة حول معنى بند العائدات فى التاريخ القضائى الأمريكي" الإثنين.

وقال بريت شومايت الذى كلفته وزارة العدل الدفاع عن ترامب أن الرئيس لا ينتهك الدستور إلا إذا قدم شيئا فى المقابل، كأن يعرض تسوية على مسؤول تقصد النزول فى فندقه.

ورأى آيزن أن هذا التفسير "ضيق للغاية" مضيفا أن "الآباء المؤسسين لم يحددوا العائدات بهذا الشكل، والدولة الأمريكية لا تحددها بصورة عامة بهذا الشكل، هذا لن يكون منطقيا وسيفتح الباب للكثير من الفساد".

ويصدر القاضى بيتر ميسيت قراره فى هذه القضية بحلول نهاية يوليو.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. التاريخ يُسطر قمة تاريخية بين ترامب و زعيم كوريا الشمالية فى سنغافورة.. مصافحة تاريخية بين الزعيمين.. ترامب: سنقيم علاقة رائعة مع كوريا الشمالية.. كيم: تجاوزنا العديد من العقبات من أجل أن نكون هنا

انطلاق القمة التاريخية بين ترامب وكيم بسنغافورة

بدء اجتماع بين الوفدين الأمريكى والكورى الشمالى بعد انتهاء لقاء ترامب وكيم

ترامب: سأعمل مع كيم جونج أون على نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية

صور.. ترامب: سأوقع وثيقة مع زعيم كوريا الشمالية خلال القمة

دونالد ترامب

أمريكا

أخبار أمريكا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة