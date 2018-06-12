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مباحث جرجا بسوهاج تلقى القبض على لصوص بطاقات ماكينات الـATM

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:54 ص
مباحث جرجا بسوهاج تلقى القبض على لصوص بطاقات ماكينات الـATM حبس - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا، برئاسة الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث القسم من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية عن طريق الانتظار أمام ماكينات الصرف الآلى مستغلين عدم إلمام بعض المواطنين بعملية السحب.
 
 
كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات تفيد تعرض بعض الأشخاص لعمليات نصب أثناء قيامهم بسحب متحصلاتهم المالية من ماكينات الصرف الآلى بالشوارع بدائرة قسم جرجا.
 
 
وعلى الفور ونظرا لما تشكلة الواقعة من تأثير سلبى على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث قسم شرطة جرجا، وأسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة "مصطفي ا  م م"  25 سنة عامل و"أحمد ع ي ع"  24 سنة عامل بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية عن طريق الانتظار أمام ماكينات الصرف الآلى مستغلين عدم إلمام بعض المواطنين بعملية السحب مستخدمين فى ذلك السيارة رقم ي ل 9375 " مؤجرة ".
 
بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وضبط بحوزتهما "5" فيزا كارت لبعض المواطنين، مبلغ 3600 جنيها، طبنجه صوت عيار 9 مم تحمل رقم 65930 C وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1316 إدارى قسم جرجا لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمان أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.
 
 

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