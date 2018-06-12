video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:14 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يندد بعدم مسئولية الحكومة الإيطالية عقب رفضها استقبال سفينة مهاجرين

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:39 م
ماكرون يندد بعدم مسئولية الحكومة الإيطالية عقب رفضها استقبال سفينة مهاجرين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ
إضافة تعليق

صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان جريفو، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون، ندد بعدم مسئولية الحكومة الإيطالية بعد أن رفضت استقبال السفينة "اكواريوس" التى تنقل على متنها أكثر من 600 مهاجر.

وأشار الرئيس الفرنسى - بحسب المتحدث - إلى القانون البحرى وما نص عليه، من أن الساحل الأقرب هو الذى يتحمل مسئولية الاستقبال فى حالات الاستغاثة، مؤكدا أنه إذا كان المركب أقرب إلى السواحل الفرنسية فيمكنه الرسو فى فرنسا وفق للقانون الدولى، كما أثنى ماكرون، على شجاعة إسبانيا التى قررت استقبال سفينة المهاجرين ومنحتها تصريحا بالتوجه إلى مدينة فالنسيا الإسبانية وهو ما يعنى قطع 1500 كلم إضافية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب - أمام البرلمان - "إن إيطاليا اختارت عدم احترام التزامات القانون الدولى، مؤكدا أن فرنسا مستعدة لمساعدة السلطات الإسبانية على مواجهة هذا الوضع"، و"نحن بالطبع مستعدون لمساعدة السلطات الإسبانية لاستقبال المهاجرين، وبحث وضع من على متن هذا المركب يريدون الحصول على حق اللجوء".

من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان، إيطاليا إلى إعادة النظر فى موقفها، معلقا بتجاذب بين مالطا وإيطاليا بعد رفضهما استقبال فى موانئهما سفينة أكواريوس التابعة لمنظمة فرنسية غير حكومية.

كان مصير 629 مهاجراً على متن سفينة أكواريوس تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية، واضطرت إيطاليا للتعامل مع مئات الآلاف من المهاجرين الذين توافدوا عبر ليبيا ومنها إلى أوروبا فى السنوات القليلة الماضية، ويفرض قانون الاتحاد الأوروبى على طالبى اللجوء التسجيل فى أول دولة آمنة يبلغونها، لكن دولا واقعة فى الصدارة مثل إيطاليا ومالطا تقول إن العبء يجب أن يُقسم على دول التكتل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفوضية اللاجئين ترحب بقرار رئيس الوزراء الإسبانى استقبال سفينة لاجئين

مفوضية اللاجئين تطالب بإنزال 629 مهاجرا موجودا على سفينة "أكواريوس" إلى الأرض

اخبار عالمية

ايمانويل ماكرون

لاجئين

الحكومة الايطالية

الخارجية الفرنسية

الاتحاد الاوروبى

الهجرة غير الشرعية

اخبار العالم

اخبار فرنسا




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة