ماكرون يندد بعدم مسئولية الحكومة الإيطالية عقب رفضها استقبال سفينة مهاجرين

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صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان جريفو، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون، ندد بعدم مسئولية الحكومة الإيطالية بعد أن رفضت استقبال السفينة "اكواريوس" التى تنقل على متنها أكثر من 600 مهاجر.

وأشار الرئيس الفرنسى - بحسب المتحدث - إلى القانون البحرى وما نص عليه، من أن الساحل الأقرب هو الذى يتحمل مسئولية الاستقبال فى حالات الاستغاثة، مؤكدا أنه إذا كان المركب أقرب إلى السواحل الفرنسية فيمكنه الرسو فى فرنسا وفق للقانون الدولى، كما أثنى ماكرون، على شجاعة إسبانيا التى قررت استقبال سفينة المهاجرين ومنحتها تصريحا بالتوجه إلى مدينة فالنسيا الإسبانية وهو ما يعنى قطع 1500 كلم إضافية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب - أمام البرلمان - "إن إيطاليا اختارت عدم احترام التزامات القانون الدولى، مؤكدا أن فرنسا مستعدة لمساعدة السلطات الإسبانية على مواجهة هذا الوضع"، و"نحن بالطبع مستعدون لمساعدة السلطات الإسبانية لاستقبال المهاجرين، وبحث وضع من على متن هذا المركب يريدون الحصول على حق اللجوء".

من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان، إيطاليا إلى إعادة النظر فى موقفها، معلقا بتجاذب بين مالطا وإيطاليا بعد رفضهما استقبال فى موانئهما سفينة أكواريوس التابعة لمنظمة فرنسية غير حكومية.

كان مصير 629 مهاجراً على متن سفينة أكواريوس تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية، واضطرت إيطاليا للتعامل مع مئات الآلاف من المهاجرين الذين توافدوا عبر ليبيا ومنها إلى أوروبا فى السنوات القليلة الماضية، ويفرض قانون الاتحاد الأوروبى على طالبى اللجوء التسجيل فى أول دولة آمنة يبلغونها، لكن دولا واقعة فى الصدارة مثل إيطاليا ومالطا تقول إن العبء يجب أن يُقسم على دول التكتل.