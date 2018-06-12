لجان الثانوية العامة تتسلم صناديق بوكليت اللغة الإنجليزية بحراسة الشرطة

كتب محمود طه حسين

بدأت منذ قليل، لجان امتحانات الثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، استلام صناديق أسئلة مادة اللغة الإنجليزية، بحراسة من قوات الشرطة.

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تواصل مع رؤساء اللجان وغرفة العمليات، للتأكد من وصول صناديق الأسئلة إلى مقر اللجان دون حدوث أى مشكلات.

وأوضحت المصادر، أن مشكلة تأخر وصول الأسئلة، والتى ظهرت مع بداية الامتحانات الأسبوع الماضى اختفت الآن ومعظم الأسئلة تصل فى موعدها المحدد لها، ورصد "اليوم السابع" استلام لجان المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب الأسئلة بتأمين من الشرطة.

ويؤدى اليوم الثلاثاء قرابة 603 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الاجنبية الأولى موزعين على 1777 لجنة سير.