لجان الثانوية العامة تتسلم صناديق بوكليت اللغة الإنجليزية بحراسة الشرطة

بدأت منذ قليل، لجان امتحانات الثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، استلام صناديق أسئلة مادة اللغة الإنجليزية، بحراسة من قوات الشرطة.
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تواصل مع رؤساء اللجان وغرفة العمليات، للتأكد من وصول صناديق الأسئلة إلى مقر اللجان دون حدوث أى مشكلات.
وأوضحت المصادر، أن مشكلة تأخر وصول الأسئلة، والتى ظهرت مع بداية الامتحانات الأسبوع الماضى اختفت الآن ومعظم الأسئلة تصل فى موعدها المحدد لها، ورصد "اليوم السابع" استلام لجان المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب الأسئلة بتأمين من الشرطة.
ويؤدى اليوم الثلاثاء قرابة 603 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الاجنبية الأولى موزعين على 1777 لجنة سير.
الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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