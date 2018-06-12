لافروف: موسكو تعتبر القمة بين ترامب وكيم حدثا "ايجابيا"

(أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، أن القمة غير المسبوقة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة تشكل حدثا "ايجابيا".

وقال لافروف كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستى "لقد تابعنا التلفزيون والتعليقات التى أدلى بها الطرفان. لم نطلع على الوثائق واعتقد انها لم تنشر بعد. لكن مجرد واقع حصول هذا اللقاء، بالطبع، ايجابى".

ومع الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، توجهت أنظار العالم صوب سنغافورة لمشاهدة القمة التاريخية بين الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والكورى الشمالى كيم كونج أون، وهو اللقاء الأول من نوعه بين قادة البلدين والذى طال انتظاره وأثيرت شكوك كثيرة حول انعقاده.

وخرجت القمة بشكل إيجابى، كما أرادها ترامب الذى يحتاج إلى إنجاز لم يحققه فى رئاسته حتى الآن، فأكد كيم كونج أون التزامه بنزع كامل للأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية، وتم التوقيع على وثيقة مشتركة بين الرئيسين تمهد للعلاقات الرائعة الجديدة بين البلدين على حد قول ترامب الذى تعهد بتقديم ضمانات أمنية.