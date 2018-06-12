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كازاخستان: مستعدون لتقديم منصة للتفاوض حول التسوية السورية فى المستقبل

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:50 م
كازاخستان: مستعدون لتقديم منصة للتفاوض حول التسوية السورية فى المستقبل مباحثات أستانة ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الكازاخى، مختار تليوبيردى. أن بلاده مازالت على استعداد لتقديم منصة للتفاوض حول التسوية السورية فى المستقبل.

وقال تليوبيردى للصحفيين، حسبما أفادت وكالة أنباء"سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء: "من جانبنا نحن على استعداد لمواصلة تقديم منصة للتفاوض حول التسوية السورية، حيث أثبتت لقاءات أستانا نفسها جيدا، وهذا تتحدث عنه الأمم المتحدة ".

وأضاف " أنه إذا وافقت الأطراف المشاركة فى المفاوضات على عقد جولتها المقبلة فى أستانة، فستكون كازاخستان سعيدة بتوفير لها هذه المنصة".

يذكر أنه سبق وجرت الجولة التاسعة من المفاوضات حول سوريا فى أستانا خلال يومى 14 و15 مايو الماضى، وأسفرت هذه الجولة عن قيام الدول الضامنة بإصدار بيان مشترك خاص بها وهو يشير على وجه الخصوص إلى أن اللقاء المقبل لمجموعة العمل لشئون المحتجزين سيعقد فى أنقره، وأن الجولة المقبلة للمفاوضات حول سوريا فى إطار أستانا ستجرى فى يوليو المقبل، التى ستعقد فى سوتشى الروسية وليس فى العاصمة الكازاخية. علاوة على ذلك اتفقت الدول الضامنة على أنها ستجرى مشاورات مع ممثلى الأمم المتحدة وأطراف النزاع فيما يخص بداية عمل اللجنة الدستورية.

 


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