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غرفة عمليات المعلمين: الاعتداء على مراقبين ببيلا بعد امتحان اللغة الإنجليزية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:43 م
غرفة عمليات المعلمين: الاعتداء على مراقبين ببيلا بعد امتحان اللغة الإنجليزية خلف الزناتي - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أكدت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين،  اليوم، الثلاثاء،  انتظام سير امتحانات الثانوية العامة خلال انعقاد امتحان مادة اللغة الإنجليزية وأن غرفة العمليات لم ترصد أية حالات اعتداء على المعلمين أثناء أداء الامتحان ولم تصل إليها شكاوى من المعلمين المراقبين أو المصححين.

 

وقال رئيس غرفة عمليات المعلمين أن هناك بعض حالات الغش التى حدثت فى اللجان واكتشفها المراقبين وتعاملوا معها دون حدوث اعتداءات أو مناوشات لافتاً إلى أن هذا العام يشهد عمل مكثف من جميع الجهات المعنية بامتحانات الثانوية العامة لإحكام السيطرة وخلق فرص عادلة ومتساوية لجميع الطلاب.

 

وأشار خلف الزناتى إلى أن غرفة العمليات رصدت حالة تعدى وحيدة عقب انتهاء الامتحان وأثناء عودة المراقبين إلى منازلهم إذ قام بعض الطلاب ومعهم بعض من أهالى إحدى الطالبات، التى لم تكن تريد تسليم ورقة الإجابة فى موعدها المحدد وقام المراقبين بأخذها لعدم قانونية الاحتفاظ بها بعد انتهاء مدة الامتحان بقطع طريق عودة المراقبين وقاموا بالاعتداء عليهم بالسب والقذف والضرب وأحدثوا تلفيات بسيارتهم.

 

وأوضح نقيب المعلمين أنه تم التواصل مع غرفة عمليات اللجنة النقابية ببيلا برئاسة محمد صلاح الدين عبد الرءوف التى وقع فى نطاقها الاعتداء واللجنة النقابية للمعلمين بالمحمودية برئاسة السيد جودة وهى محل إقامة المراقبين وجارى عمل المحاضر اللازمة بقسم الشرطة واتخاذ جميع الإجراءات.


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