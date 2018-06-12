ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك فى الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين لاتهامهم بقتل سائق لسرقة التوك توك الخاص به بالحوامدية.

تلقى رئيس مباحث الحوامدية، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بعدة طعنات ملقاة بجوار مسجد.



وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يعمل سائق توك توك، وأن الدافع وراء ارتكاب الجريمة سرقة التوك توك الخاص به.

وكشفت التحريات أن 5 عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

