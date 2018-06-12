video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:24 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

"صيدلة الجامعة الألمانية" تنظم ورشة عمل عن اقتصاديات الدواء

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:02 م
"صيدلة الجامعة الألمانية" تنظم ورشة عمل عن اقتصاديات الدواء ورشة عمل اقتصاديات الدواء بالجامعة الألمانية
وائل ربيعى
إضافة تعليق

نظمت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة ورشة عمل تعريفية عن علم اقتصاديات الدواء الذى ظهرت الحاجة الملحة لضرورة توظيفه بشكل جاد في مجال صناعة الدواء‏ نظرا  لدوره في المقارنة بين عدد من الأدوية لاستنباط الأفضل منها ، من حيث التكلفة وتأثيره الايجابى على صحة متعاطيه وهو المقياس الدال على جودة المستحضر مع مراعاة السعى لتقليل التكلفة نظرا لما نشهده حاليا من طفرات متتالية عالمية في تكاليف تصنيع  وإنتاج المستحضرات الدوائية.

وقالت الدكتورة هند الطيبى الأستاذ المساعد بالكلية والمشرف العام على أعمال الورشة مشيرة إن الورشة جاءت بغرض إمداد طلاب كليات الصيدلة بالجامعات وخريجيها والمشتغلين بها بنبذة تعريفية موجزة عن مفهوم اقتصاديات الدواء وأهميته في النظام الصحي وذلك في إطار طرح مجموعة من المحاضرات  وورش عمل قدمها كل من راندة الدسوقي أستاذ مساعد في الصحة العامة بجامعة الفيوم والمدير السابق للجمعية الدولية لعلم اقتصاد الدواء ونتائج البحوث بالولايات المتحدة الأمريكية ، و جيهان السيسي مديرة وحدة اقتصاديات الدواء في الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، بوزارة الصحّة.

وأوضحت أنهما تطرقتا إلى عده محاور عن آليات وتطبيقات الاقتصاد الدوائي وترشيد استهلاك الدواء و الآليات اللازمة لضمان حق توفير جميع الأدوية الأساسية لجميع أفراد المجتمع و تقيّم الجوانب السريرية والاقتصادية والإنسانية للمنتجات الصيدلانية والخدمات والبرامج لإمداد  صانعي القرار بالمعلومات الوفيرة لتحقيق النتائج المثلى فى نطاق موارد الرعاية الصحية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

39 مشروعا لطلاب هندسة الجامعة الألمانية لإقامة أبراج تناسب المد العمرانى

ورشة عمل

اقتصاديات الدواء

الجامعة الالمانية




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة