"صيدلة الجامعة الألمانية" تنظم ورشة عمل عن اقتصاديات الدواء

وائل ربيعى

نظمت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة ورشة عمل تعريفية عن علم اقتصاديات الدواء الذى ظهرت الحاجة الملحة لضرورة توظيفه بشكل جاد في مجال صناعة الدواء‏ نظرا لدوره في المقارنة بين عدد من الأدوية لاستنباط الأفضل منها ، من حيث التكلفة وتأثيره الايجابى على صحة متعاطيه وهو المقياس الدال على جودة المستحضر مع مراعاة السعى لتقليل التكلفة نظرا لما نشهده حاليا من طفرات متتالية عالمية في تكاليف تصنيع وإنتاج المستحضرات الدوائية.

وقالت الدكتورة هند الطيبى الأستاذ المساعد بالكلية والمشرف العام على أعمال الورشة مشيرة إن الورشة جاءت بغرض إمداد طلاب كليات الصيدلة بالجامعات وخريجيها والمشتغلين بها بنبذة تعريفية موجزة عن مفهوم اقتصاديات الدواء وأهميته في النظام الصحي وذلك في إطار طرح مجموعة من المحاضرات وورش عمل قدمها كل من راندة الدسوقي أستاذ مساعد في الصحة العامة بجامعة الفيوم والمدير السابق للجمعية الدولية لعلم اقتصاد الدواء ونتائج البحوث بالولايات المتحدة الأمريكية ، و جيهان السيسي مديرة وحدة اقتصاديات الدواء في الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، بوزارة الصحّة.

وأوضحت أنهما تطرقتا إلى عده محاور عن آليات وتطبيقات الاقتصاد الدوائي وترشيد استهلاك الدواء و الآليات اللازمة لضمان حق توفير جميع الأدوية الأساسية لجميع أفراد المجتمع و تقيّم الجوانب السريرية والاقتصادية والإنسانية للمنتجات الصيدلانية والخدمات والبرامج لإمداد صانعي القرار بالمعلومات الوفيرة لتحقيق النتائج المثلى فى نطاق موارد الرعاية الصحية.