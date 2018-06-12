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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:47 م
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صور.. تعرف على أبرز 5 قمم رئاسية تاريخية.. منها كامب ديفيد

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:41 م
صور.. تعرف على أبرز 5 قمم رئاسية تاريخية.. منها كامب ديفيد قمة كامب ديفيد
كتبت ريم عبد الحميد
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 دخل اجتماع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع نظيره الكورى الشمالى كيم جونج أونج إلى قائمة القمم التاريخية التى لا تنسى.

وتقول صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إن هذا الاجتماع على أهميته ليس الأول الذى يلتقى فه رئيس أمريكى بزعيم أو زعماء مثيرين للجدل. فقد صنع رؤساء عدة قبل ترامب التاريخ وحققوا تغيرا عالميا بلقاء قادة أجانب.. ونشرت الصحيفة قائمة بأهم خم قمم تاريخية رئاسية.

1- قمة فيينا التى جمعت الرئيس الأمريكى جون كيندى برئيس الوزراء السوفيتى نيكيتا خروتشوف فى 4 يونيو 1961، وكانت هذه القمة خلال أشد فترات الحرب الحرب الباردة وتحدثت القوتاين العظمتان عن الأزمات المختمرة بين شرق وغرب برلين، والاضطراب فى لاوس وغزو خليج الخنازير فى كوبا.

2- مؤتمر يالطا الذى جمه الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطانى وينستون تشرشل والرئيس السوفيتى جوزيف ستالين لمناقشة أوضاع أوروبا ما بعد النازية، وكان هذا المؤتمر فى الفترة ما بين 4 إلى 11 فبراير عام 1945.

3- قمة جنيف حيث التقى الرئيس الأمريكى رونالد ريجان بنظيره السوفيتى ميخائيل جورباتشوف لأول مرة للحديث عن الدبلوماسية والحرب الباردة وسباق التسلح فى نوفمبر 985.

4- زيارة الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون للصين ولقائه الزعيم ماو تسى تونج فى فبراير 1972، وكانت الزيارة الأولى لرئيس أمريكى للبلد الشيوعى.

5- اتفاقية كامب ديفيد بين الرئيس الأمريكى جيمى كارتر والرئيس المصرى أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجين فى سبتمبر 1978.

 

2 مؤتمر يالطا
 مؤتمر يالطا

 

لقاء كينيدى وخرتشوف
3 لقاء كينيدى وخرتشوف

 

قمة كامب ديفيد
قمة كامب ديفيد

 

لقاء نيكسون وماو تسى تونج
لقاء نيكسون وماو تسى تونج

 


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