صور.. ترامب وكيم يوقعان وثيقة مشتركة عقب مباحثاتهما فى سنغافورة

كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

وقع الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على وثيقة مشتركة عقب مباحثاتهما فى سنغافورة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وأكد ترامب أن الوثيقة شاملة وتتضمن تفاصيل عدة، مشيرا إلى أن العلاقات مع كوريا الشمالية ستكون مختلفة تماما عنها فى الماضى، وأنه سيقابله مجددا.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال قمة تاريخية الثلاثاء مع الزعيم الكورى الشمالى أن نزع السلاح النووى سيبدأ "سريعا جدا".

وقال كيم إننا عقدنا لقائا تاريخيا وقررنا فتح صفحة جديدة، مضيفا أن الاجتماع "تاريخى" والعالم سيشهد تغييرا كبيرا.



توقيع الوثيقة بين أمريكا وكوريا الشمالية



توقيع الوثيقة



اجتماع كيم وترامب