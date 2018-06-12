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صور..أوكرانيا وروسيا تبحثان نشر بعثة حفظ سلام دولية مع فرنسا وألمانيا

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:01 ص
صور..أوكرانيا وروسيا تبحثان نشر بعثة حفظ سلام دولية مع فرنسا وألمانيا وزراء خارجيه روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا
برلين (رويترز)
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اجتمع وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا فى برلين،الاثنين ، لمناقشة تنفيذ خطة السلام الخاصة بأوكرانيا ونشر بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة بمنطقة الصراع فى البلاد.

وهذا أول اجتماع بين الوزراء الأربعة منذ فبراير 2017، لكن كان مسؤولون أقل مستوى يلتقون بانتظام فى السنوات الأربع الماضية فى إطار ما يسمى بصيغة نورماندى فى مسعى لحل النزاع الانفصالى فى أوكرانيا والذى أودى بحياة أكثر عشرة آلاف شخص.

وتوترت العلاقات بين موسكو وكييف منذ عام 2014 عندما أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الموالى لروسيا من السلطة، وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا ودعمت حركة تمرد انفصالية مؤيدة لروسيا فى شرق البلاد.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى فبراير 2015 فى مينسك لكنه فشل فى إنهاء العنف، وقال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس فى بداية المحادثات إن وقف إطلاق النار المتفق عليه فى خطة السلام لا يزال يشهد انتهاكات يومية تقريبا.

وأضاف "هذا العام وحده، وقعت الآلاف من حوادث انتهاك وقف إطلاق النار". وأضاف أن المحادثات ستركز أيضا على إزالة الأسلحة الثقيلة وتأمين حقول الألغام.

وتابع قائلا "هناك قضية جديدة نود الحديث عنها اليوم، وهى مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى شرق أوكرانيا... من وجهة نظرنا يمكن لها أن تساعد على إحياء عملية السلام".

صورة تذكارية لوزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا
صورة تذكارية لوزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا

 

وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا ببرلين
وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا ببرلين

 

وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا
وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا

 


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