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شاهد فى دقيقة .. أسعار شرائح الكهرباء 2018 بعد الزيادات الجديدة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:09 م
شاهد فى دقيقة .. أسعار شرائح الكهرباء 2018 بعد الزيادات الجديدة محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أسعار شرائح الكهرباء بالعام المالى الجديد 2018/2019 ، والتى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو القادم ، وهى كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات " 22 قرشا بدلا من 13 قرشا "

 

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات " 30 قرشا بدلا 22 قرشا "

 

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات " 36 قرشا بدلا من 27 قرشًا "

 

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات " 70 قرشا بدلا من 55 قرشًا "

 

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات " 90 قرشا بدلا من75 قرشًا "

 

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات " 135 قرشا بدلا من 125 قرشًا "

 

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم " 145 قرشا بدلا من 135 قرشًا"

 


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محمد شاكر

وزير الكهرباء

أسعار شرائح الكهرباء




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