شاهد.. فرار العناصر الإرهابية من حى شيحا الشرقية مع تقدم الجيش الليبى

كتب : أحمد جمعة

نشرت خلية الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يوثق فرار العناصر الإرهابية من مواقعها فى مدينة درنة عقب اقتحام قوات الجيش الوطنى لحى شيحا الشرقية الذى يعد أحد أهم أحياء المدينة.

ويظهر الفيديو الذى نشرته خلية الإعلام الحربى، تقدم قوات الجيش الوطنى فى حى شيحا الشرقية، إضافة لهروب العناصر الإرهابية التى تسيطر على أجزاء من الحى الذى يعد الأهم فى مدينة درنة.

كان مدير مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية خليفة العبيدى قد أعلن إن هجوما انتحاريا مزدوجا وقع فى منطقة شيحا بمدينة درنة فجر اليوم الثلاثاء.

وقال العبيدى فى بيان صحفى، إن الهجومين أوقعا عددا من الضحايا فى صفوف المدنيين بينهم أسرة سقط عليها سقف بيتها من شدة الانفجار.

وأكد العبيدي أن دوى الانفجارين سمعا فى معظم أرجاء المدينة فى الوقت الذى تتقدم فيه قوات الجيش لتحرير آخر أمتار فى المدينة.