سفير الصين بالقاهرة: الأزهر يرسخ لدى طلابه قيم السلام والتعايش وحب الوطن

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سونغ آي قوه، السفير الصيني بالقاهرة.

وقدم سفير الصين بالقاهرة التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر بمناسبة عيد الفطر المبارك، مضيفًا أن الأزهر الشريف يرسخ لدى طلابه قيم السلام والتعايش وحب الوطن، وهو ما يجعل دول العالم حريصة على إرسال طلابها إلى هذه الجامعة العريقة ليكونوا دعائم للسلام والاستقرار المجتمعي.

وأعرب "آي قوه" عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر على رعايته للطلاب الصينيين الدارسين بالأزهر الشريف، مبديًا تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع الأزهر في المجالات العلمية والدعوية.

من جهته أكد فضيلة الإمام الأكبر أن تعاليم الإسلام تلزم المسلم بالولاء لوطنه، وهو ما يدرسه الأزهر لطلابه في جميع المراحل التعليمية، وهو أيضًا ما يدرب عليه الأئمة الوافدين ضمن برنامج مخصص لتدريبهم على التعامل مع القضايا والإشكالات المعاصرة.

وأوضح فضيلته أن الأزهر دعا إلى استبدال مصطلح الأقليات بمفهوم المواطنة المشتركة التي تجعل من كل المواطنين شركاء في الدولة والوطن بغض النظر عن أى اعتبارات أخرى.