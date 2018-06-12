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سعر الذهب يتراجع عالميا بفعل قوة الدولار بعد اجتماع ترامب وكيم

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:26 ص
سعر الذهب يتراجع عالميا بفعل قوة الدولار بعد اجتماع ترامب وكيم الذهب - صورة ارشيفية
رويترز
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار عقب قمة إيجابية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وتترقب الأسواق الآن، قيام مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) على الأرجح برفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1297.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، ونزل المعدن فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.1% أيضا إلى 1301.90 دولار للأوقية.

وبلغ الدولار أعلى مستوياته فى 3 أسابيع أمام الين اليوم، وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اتفاقا "شاملا" خلال قمة تاريخية تهدف إلى نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

وقال ترامب، إن القمة التى عقدها مع كيم فى سنغافورة وحظيت بمتابعة وثيقة كانت "إيجابية للغاية حقا"، وأنه يتوقع بدء عملية نزع السلاح النووى بسرعة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالبنك المركزى الأمريكى أسعار الفائدة فى اجتماعها الذى يبدأ فى وقت لاحق اليوم ويستمر حتى غد الأربعاء.

ويعقد البنك المركزى الأوروبى وبنك اليابان المركزى اجتماعات بخصوص السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وفى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 16.87 دولار للأوقية. وبلغ المعدن أعلى مستوى له فى سبعة أسابيع عند 16.95 دولار للأوقية أمس الاثنين.

وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 1020 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 905.90 دولار للأوقية. وكان البلاتين لامس أعلى مستوى فى أسبوع عند 910.50 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة.

 

 


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