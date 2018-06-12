رئيس وزراء العراق: سنضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه زعزعة استقرار بلادنا

كتب : أحمد جمعة

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية الدكتور حيدر العبادى الأوامر لجميع قيادات العمليات فى المحافظات بتشديد الإجراءات الأمنية لمخازن المفوضية وزيادة القطاعات المخصصة لحمايتها.

وقال المكتب الاعلامى للحكومة العراقية فى بيان صحفى، إن العبادى وجه المختصين في مديرية الأدلة الجنائية ومديرية الدفاع المدني بالكشف عن موقع الحادث والتحقيق وإعداد تقرير مفصل بالحادث والأضرار بعد تدقيقها بشكل نهائى.

وجددت الحكومة العراقية التأكيد على أن القوات الأمنية واجبها حماية أماكن الصناديق ومراكز الخزن من الخارج ولا علاقة لها بالخزن داخل البنايات حرصا على استقلالية القوات المسلحة وعدم التدخل فى العملية الانتخابية إلا ما يوفر الأمن للناخبين وتوفير الحماية للبنايات والمؤسسات والمراكز الانتخابية ومراكز الخزن.

وأكدت الحكومة العراقية على ملاحقة العصابات الإرهابية والجهات التى تحاول العبث بالأمن والانتخابات والتحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث، حيث إن حرق المخازن الانتخابية والذى تزامن مع اليوم الذى احتلت عصابات داعش الإرهابية مدينة الموصل يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطى، مششدة على أنها ستتتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه زعزعة أمن البلد ومواطنيه .