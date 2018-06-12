video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:10 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية: سنكتب تاريخا جديدا مع الشمال

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:59 م
رئيس كوريا الجنوبية: سنكتب تاريخا جديدا مع الشمال رئيس كوريا الجنوبية
سول (رويترز)
إضافة تعليق

تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن اليوم الثلاثاء، بكتابة "تاريخ جديد" مع كوريا الشمالية مشيدا بقرار زعيم الشمال كيم جونج أون عقد قمة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال مون فى بيان أصدره مكتبه "بتجاوز أيام الحرب والصراع المظلمة، سنكتب فصلا جديدا من السلام والتعاون،"سنكون مع كوريا الشمالية على الطريق".

وذكر مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم أنه بحاجة لاستيضاح نوايا ترامب بعدم قال الرئيس الأمريكى إن واشنطن ستوقف تدريبات عسكرية مشتركة مع سول.

وقال متحدث باسم البيت الأزرق الرئاسى فى سول "نحتاج فى هذا الوقت إلى معرفة نوايا تصريحات الرئيس ترامب أو معناها تحديدا".

وقالت متحدثة أمريكية اليوم إن القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية لم تتلق أى تعليمات بوقف التدريبات العسكرية المشتركة.

وأضافت اللفتنانت كولونيل جينيفر لوفيت فى بيان "لم تتلق القوات الأمريكية فى كوريا تعليمات جديدة بشأن تنفيذ أو وقف التدريبات المشتركة".

وتابعت "بالتنسيق مع شركائنا فى جمهورية كوريا، سنظل فى موقعنا العسكرى الحالى لحين تلقى إرشادات جديدة من وزارة الدفاع أو القيادة العسكرية للهند والمحيط الهادى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الجنوبية تعتبر أن اتفاق سنغافورة "سينهى الحرب الباردة"

وزير خارجية أمريكا يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية لشرح نتائج قمة ترامب وكيم

ترامب يعلن توقف "المناورات الحربية" مع كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبيه

كوريا الشماليه

اخبار كوريا الجنوبيه

اخبار كوريا الشماليه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة