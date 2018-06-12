رئيس كوريا الجنوبية: سنكتب تاريخا جديدا مع الشمال

سول (رويترز)

تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن اليوم الثلاثاء، بكتابة "تاريخ جديد" مع كوريا الشمالية مشيدا بقرار زعيم الشمال كيم جونج أون عقد قمة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال مون فى بيان أصدره مكتبه "بتجاوز أيام الحرب والصراع المظلمة، سنكتب فصلا جديدا من السلام والتعاون،"سنكون مع كوريا الشمالية على الطريق".

وذكر مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم أنه بحاجة لاستيضاح نوايا ترامب بعدم قال الرئيس الأمريكى إن واشنطن ستوقف تدريبات عسكرية مشتركة مع سول.

وقال متحدث باسم البيت الأزرق الرئاسى فى سول "نحتاج فى هذا الوقت إلى معرفة نوايا تصريحات الرئيس ترامب أو معناها تحديدا".

وقالت متحدثة أمريكية اليوم إن القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية لم تتلق أى تعليمات بوقف التدريبات العسكرية المشتركة.

وأضافت اللفتنانت كولونيل جينيفر لوفيت فى بيان "لم تتلق القوات الأمريكية فى كوريا تعليمات جديدة بشأن تنفيذ أو وقف التدريبات المشتركة".

وتابعت "بالتنسيق مع شركائنا فى جمهورية كوريا، سنظل فى موقعنا العسكرى الحالى لحين تلقى إرشادات جديدة من وزارة الدفاع أو القيادة العسكرية للهند والمحيط الهادى".