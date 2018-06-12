"دعم الشرعية فى اليمن": نعمل مع المبعوث الأممى لإعطاء فرصة للحل السياسى

الرياض أ ش أ

أدان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد ركن طيار تركى المالكى، التهديدات الحوثية للمنظمات الإغاثية وشدد على حماية عمال الإغاثة.

ونقلت قناة "العربية ـ الحدث" الفضائية، مساء الإثنين، عن المالكى فى (مؤتمر صحفي) عقده بالرياض قوله إن "التحالف أصدر مئات من قرارات عدم الاستهداف خلال العمليات حرصا على سلامة العاملين فى الإغاثة"، لافتا إلى أن قوات الشرعية فى اليمن تستعد لقطع طريق إمداد الحوثيين نحو صعدة.

ونفى المالكى قيام التحالف استهداف أى منشأة طبية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود فى اليمن، مشيرا إلى أن التحالف يعمل مع المبعوث الأممى لليمن لإعطاء فرصة للحل السياسي.

وعرض المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية مقاطع فيديو لتدمير قدرات الحوثيين فى الداخل اليمني، منها استهداف وتدمير منصة إطلاق صواريخ فى صعدة، وورشة لتصنيع الطائرات بدون طيار فى محافظة حجة، وكذلك تجمعات معادية من عناصر الحوثيين فى محور الجوف.

وأشار إلى قيام عناصر من الأهالى بحملة لإزالة شعار ميليشيات الحوثى فى الساحل الغربي، موضحا أن ميناء الحديدة أصبح نقطة لتهريب أسلحة للميليشيات الحوثية.

وتطرق إلى إطلاق 4 صواريخ حوثية باليستية ضد السعودية خلال الشهرين الأخيرين، مؤكدا أن أحد تلك الصواريخ سقط فى اليمن.

وكشف المتحدث عن محاولة لتهريب أموال مزورة وجوازات سفر إلى الميليشيات الحوثية فى صعدة، مشيرا إلى ضبط عملات يمنية مزورة تبلغ قيمتها الاسمية حوالى 22 مليون دولار أمريكي، فضلا عن أكثر من 5 آلاف جواز سفر مزور، كانت فى طريقها للقادة الحوثيين وأسرهم فى صعدة لمساعدتهم على الخروج من البلاد.