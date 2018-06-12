خبيرة جسد لديلى ميل: مد ترامب يده أولا لمصافحة كيم أظهرت هيمنته

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن خبيرة فى لغة الجسد قولها إن المصافحة التى جمعت بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون فى القمة التاريخية فى سنغافورة كشفت عن رغبة كلا منهما فى إظهار قوته وإن لديه اليد العليا على الآخر.

وقالت باتى وود، خبيرة لغة الجسد إن لقاء الزعمين كان رسميا ومع ذلك بدا كأنهما يركضان على السجادة الحمراء لتحية بعضهما بمصافحة متوقعة.

واعتبرت باتى أن المصافحة القوية كشفت عن رغبة كل منهما فى استعراض قوته أمام الآخر.

وبحسب الخبيرة التى درست لغة الجسد لعقود إن الناس سواء أصحاب التقاليد الغربية أو الآسيوية سيحللون الاجتماع بشكل مختلف كل من منظوره، لكنهم جميعهم سيعتبرون أن كل زعيم خرج فائزا من اللقاء وأثبت قوته على الطرف الآخر.

وقالت إن السرعة التي سار بها الرجلان أظهرت "المساواة في القوة"، كما اعتبرت أن مد ترامب يده أولا للمصافحة جعلته يبدو أكبر من نظيره كيم.

وأضافت أنه "عادة ما يبدأ الشخص الأقل قوة المصافحة، ولكن من المثير للاهتمام أن ترامب استخدم هذه الحركة ليظهر هيمنته".