video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:49 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

خبيرة جسد لديلى ميل: مد ترامب يده أولا لمصافحة كيم أظهرت هيمنته

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:24 م
خبيرة جسد لديلى ميل: مد ترامب يده أولا لمصافحة كيم أظهرت هيمنته ترامب وكيم جونج أون
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن خبيرة فى لغة الجسد قولها إن المصافحة التى جمعت بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون فى القمة التاريخية فى سنغافورة كشفت عن رغبة كلا منهما فى إظهار قوته وإن لديه اليد العليا على الآخر.

 

وقالت باتى وود، خبيرة لغة الجسد إن لقاء الزعمين كان رسميا ومع ذلك بدا كأنهما يركضان على السجادة الحمراء لتحية بعضهما بمصافحة متوقعة.

واعتبرت باتى أن المصافحة القوية كشفت عن رغبة كل منهما فى استعراض قوته أمام الآخر.

 

وبحسب الخبيرة التى درست لغة الجسد لعقود إن الناس سواء أصحاب التقاليد الغربية أو الآسيوية سيحللون الاجتماع بشكل مختلف كل من منظوره، لكنهم جميعهم سيعتبرون أن كل زعيم خرج فائزا من اللقاء وأثبت قوته على الطرف الآخر.

 

وقالت إن السرعة التي سار بها الرجلان أظهرت "المساواة في القوة"، كما اعتبرت أن مد ترامب يده أولا للمصافحة جعلته يبدو أكبر من نظيره كيم.

 

وأضافت أنه "عادة ما يبدأ الشخص الأقل قوة المصافحة، ولكن من المثير للاهتمام أن ترامب استخدم هذه الحركة ليظهر هيمنته".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل تسفر قمة ترامب وكيم عن نتائج "تاريخية"؟.. صحف أمريكية: الاجتماع مجرد خطوة أولى فى مفاوضات طويلة وصعبة.. التعهد بالتخلى عن الأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية وتقديم ضمانات أمنية أبرز النتائج

واشنطن وبيونج يانج يصنعان التاريخ الجديد.. دونالد ترامب يكشف عن مكاسب كبيرة بعد لقائه التاريخى مع زعيم كوريا الشمالية.. ويعلن توقف المناورات الحربية مع كوريا الجنوبية.. ويعلق على صورة مجموعة الـ 7.. صور

قمة ترامب وكيم

دونالد ترامب

كوريا الشمالية

ترامب

Trump




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة