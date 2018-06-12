حزب الرئيس التونسى يبدأ مشاورات لتشكيل جبهة سياسية ضد الإخوان

كتبت آمال رسلان

أعلن حزب "نداء تونس" عن بدء مشاورات واسعة مع الأحزاب المدنية لتشكيل ائتلاف وطنى لإنقاذ البلاد بعد تعقد الأزمة السياسية وتصاعد الخلاف مع حزب الإخوان حركة النهضة، حول إقالة حكومة يوسف الشاهد.

وكشف الناطق الرسمى لحركة نداء تونس المنجى الحرباوى، عن ملامح الجبهة التى يسعى النداء لتشكيلها، قائلا إن الحزب الحاكم بدأ مشاورات مع عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية التونسية؛ من أجل تشكيل ائتلاف وطنى واسع لإنقاذ البلاد.

وأضاف فى تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن "الوضع فى البلاد لم يعد يحتمل، والحكومة التى يترأسها يوسف الشاهد أصبحت رسميًا حكومة النهضة، والوضع الاقتصادى والاجتماعى يسير نحو الانهيار، ولا هاجس لهؤلاء إلاّ الكراسى ومواقع القرار والحكم".

وأضاف الحرباوى أن التعيينات متواصلة بالمواقع الحساسة للدولة، وفى الإدارة، تجريها الحكومة لصالح حزب النهضة مقابل صفقة الدعم والمساندة، وبالتالى فإن تشكيل جبهة واسعة للإنقاذ أصبح أكثر من واجب وطنى وأكثر من ضرورة.

وتصاعد الخلاف بين الإخوان وحزب نداء تونس على خلفية مطالبة الأخير بإقالة الحكومة وتشكيل آخرى قادرة على التعامل مع أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، فى حين رفضت حركة النهضة وتمسكت بالحكومة.