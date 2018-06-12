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حبس مؤسس "جروب ثانوية عامة 2018" لتسريب الإجابات على واتس أب بالشرقية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:19 ص
حبس مؤسس "جروب ثانوية عامة 2018" لتسريب الإجابات على واتس أب بالشرقية حبس -أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة أبوكبير العامة بالشرقية، برئاسة أحمد حسان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس الطالب المتهم بتكوين جروب" ثانوية عامة 2018" علي تطبيق واتس أب، لإرسال إجابات الإمتحانات لبعض الطلاب أثناء انعقاد اللجان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان الطالب  قد اعترف بتكوين جروب، " ثانوية عامة 2018" علي تطبيق  الواتس أب، من أجل القيام بتسريب الإجابات للطلاب المشتركين في الجروب، والذي يضم 174 عضو،  أثناء تأديتهم الإمتحانات في اللجان، وأقر أنه مدير الجروب، وأنه  قام بتسريب إجابات مادة واحدة فقط وهي مادة التربية الدينية، وذلك يتسبب في الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كان ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء علي أباظة، مدير مباحث الإدارة، قد ألقوا القبض علي طالب بالثانوية الأزهرية، بمركز أبوكبير محافظة الشرقية، لقيامه بإرسال إجابات إمتحانات الثانوية العامة، أثناء إنعقاد اللجان، وكونه عضو في مجموعة تدعي  " ثانوية عامة 2018" علي تطبيق الواتس أب.

وذلك إطار توجيهات وزير الداخلية بشأن تحقيق مفهمومه الشامل وتنفيذا لخطة العمل الموضوعية بإدارة البحث الجنائي، بالأدارة العامة للمعلومات والتكنولوجيا، والتي تهدف لمجابهة الجرائم الإلكترونية المستخدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية، الإنترنت.

جد يربالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 


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