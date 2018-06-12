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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:47 م
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جنوب أفريقيا تعلق عضوية مسئولة بمدينة جوهانسبرج بسبب تصريحات مؤيدة لإسرائيل

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:24 م
جنوب أفريقيا تعلق عضوية مسئولة بمدينة جوهانسبرج بسبب تصريحات مؤيدة لإسرائيل رئيس جنوب أفريقيا
أ ف ب
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قرر عمدة مدينة جوهانسبرج، الثلاثاء، تعليق عضوية مسئولة كبيرة فى مجلس المدينة بسبب تصريحات علنية قالت فيها إن المدينة "صديقة" لإسرائيل، وقالت مفو فالاتسى عضو مجلس مدينة جوهانسبرج، المسؤولة عن الشؤون الصحية خلال فاعلية مؤيدة لإسرائيل نهاية الأسبوع الفائت، "أوّد أن أعلن أننى صديقة لإسرائيل وأن مدينة جوهانسبرج صديقة لإسرائيل"، وذلك كما جاء فى مقطع فيديو متداول لخطاب القته فى الفعالية.

وأضافت أمام مشاركين فى مؤتمر أقيم كجزء من سلسلة فعاليات نظمتها جماعات دينية ومجتمعية مؤيدة لإسرائيل "نحن نقدركم، نحن نحتفى بكم، اشعروا بأنكم فى بلادكم"، وقرر عمدة المدينة هيرمان ماشابا، "تعليق نشاط فالاتسى بانتظار التحقيق فى السياق الكامل والمناسب الذى جاءت فيه هذه التصريحات"، وفالاتسى عضو فى التحالف الديمقراطى المعارض، والذى يحكم مدينة جوهانسبرج المركز الاقتصادى الكبير فى جنوب أفريقيا، ويؤيد الحزب المعارض حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

والشهر الفائت، قررت جنوب أفريقيا استدعاء سفيرها لدى إسرائيل بعد مقتل 52 فلسطينيا فى غزة خلال تظاهرات رافضة لافتتاح السفارة الأمريكية فى القدس، وأرجعت الوزارة فى بيان، قرارها إلى "الطابع الخطير والعشوائى للهجوم الإسرائيلى الأخير".


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