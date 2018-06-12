"جنايات بنها" تؤجل محاكمة أمين سر محكمة لاتهامه بتزوير الأحكام

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال بنها تأجيل محاكمة أمين سر جلسة بمحكمة طوخ الجزئية متهم بتزوير أحكام قضائية، وذلك لسؤال رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية بشأن تحريات القضية.

وكان مأمور مركز شرطة طوخ تلقى بلاغًا من قاضى محكمة طوخ الجزئية يفيد اكتشاف قيام " س. ا " سكرتير جلسة بتزوير أحكام الجنح وخاصة أحكام البناء على الأراضى الزراعية بنزع منطوق الحكم بالحبس والغرامة ووضع منطوق آخر بهدف إحالتها للخبراء حتى يعطل تنفيذ الحكم.

وتحرر المحضر اللازم وبمواجهته اعترف بارتكاب عدة وقائع واستمرت النيابة فى تجديد حبس المتهم حتى صدر قرار الإحالة للمحاكمة.