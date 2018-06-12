جمارك البريد تحبط تهريب 770 سخان شيشه إلكترونيه قادمة من الصين

كتب أحمد حمادة

تمكنت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع من إحباط تهريب كميات من سخانات الشيش الإلكترونية داخل طرد قادم من الصين .

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء استلام طرد قادم من الصين اشتبه فيه حسن عبدالفتاح مأمور الحركة ، وهو عبارة عن اسكاترا سيارة بوزن 15 كجم ، وبالعرض على محمد جمال الدين مدير جمرك الورديات، قرر تشكيل لجنة تبين وجود 770 سخان شيشة إلكترونية مخبأة داخل الإسكاترا، تم وضعها بالتجويف داخلها بحيث لايمكن الوصول إليها .

قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجويه بالمنطقة الوسطى والجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.