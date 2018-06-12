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جمارك البريد تحبط تهريب 770 سخان شيشه إلكترونيه قادمة من الصين

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:23 م
جمارك البريد تحبط تهريب 770 سخان شيشه إلكترونيه قادمة من الصين مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد حمادة
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تمكنت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع من إحباط تهريب كميات من سخانات الشيش الإلكترونية داخل طرد قادم من الصين . 
 
وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء استلام طرد قادم من الصين اشتبه فيه حسن عبدالفتاح مأمور الحركة ، وهو عبارة عن اسكاترا سيارة  بوزن 15 كجم ، وبالعرض على محمد جمال الدين مدير جمرك الورديات، قرر تشكيل لجنة تبين وجود  770 سخان شيشة إلكترونية مخبأة داخل الإسكاترا، تم وضعها بالتجويف داخلها بحيث لايمكن الوصول إليها .
 
قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجويه بالمنطقة الوسطى والجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات. 
 

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