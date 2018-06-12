جامعة القاهرة تفوز بنصيب الأسد وتحصد 9 من جوائز الدولة

وائل ربيعى

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حصول جامعة القاهرة على المركز الأول لتحصل بذلك على 9 جوائز، خمسة تقديرية، وجائزة واحدة من جوائز التفوق، وثلاثة تشجيعية، ويليها فى المركز الثاني المركز القومي للبحوث بحصوله على 5 جوائز تشمل جائزة واحدة تقديرية، وأربعة تشجيعية، ثم تأتى جامعة عين شمس والزقازيق لتحصل كلاٌ منهم على أربعة جوائز، ويليهم فى المركز الرابع الجامعة اليابانية وجامعة الإسكندرية والمنصورة ليحصدوا 3 جوائز، ثم معهد بحوث البترول يحصل على جائزتين.

وحصلت كلا من جامعات حلوان، وكفر الشيخ، والسادات، والمنوفية، وبنها، وأسيوط، وجنوب الوادى، وقنا، والمنيا، وجامعة زويل، وجامعة قناة السويس، والجامعة البريطانية، وهيئة المواد النووية، ومدينة الأبحاث العلمية، والمعهد العالى للهندسة، والهيئة القومية للرقابة الدوائية على جائزة واحدة فى المجالات المختلفة.

ورحب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بخبر حصول جامعة القاهرة على 9 جوائز من جوائز الدولة التى تم إعلانها اليوم، مؤكدا أن هذا الإنجاز ثمرة جهود متصلة من علماء جامعة القاهرة وباحثيها الذين يحرصون دوما على الظهور فى الصفوف الأولى على الصعيدين الدولى والإقليمى والمحلى، موجها الشكر لأساتذة جامعة القاهرة وباحثيها الذين لا يدخرون جهدا لرفع رأسها عاليا، مؤكدا أن إدارة الجامعة تقف فى ظهرهم وتدعمهم لتحقيق التقدم المنشود للجامعة، الذى لن يتحقق إلا بتعظيم قيمة البحث العلمى.

من جانبه، أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن قيمة جوائز الدولة مجمعة بما فيها التقديرية والتشجيعية والنيل بلغت ما يقرب من 6 ملايين جنيه، موضحا أن الفائزين بالجوائز بلغ عددهم 410 جائزة مختلفة مقابل 395 للعام الماضى.

وأضاف صقر، أن عدد الجوائز التى منحها المجلس 49 جائزة وهى جائزة نيـل واحدة فى العلوم التكنولوجية المتقدمة وقيمتها خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة مقدمة من الأكاديمية، وتسعة جوائز جوائز تقديرية، تشمل أربعة جوائز فى العلوم فى مجالات العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، وخمس جوائز فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الأساسية والمجالات الزراعية والمجالات الطبية والمجالات الهندسية ، وقيمة كل جائــزة مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية.