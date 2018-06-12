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تموين الجيزة: ضبط 37 ألف لتر سولار بالصف قبل بيعها بالسوق السوداء

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:10 ص
تموين الجيزة: ضبط 37 ألف لتر سولار بالصف قبل بيعها بالسوق السوداء سولار مهرب - أرشيفية
كتب ــ إبراهيم سالم
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قال هشام كامل، وكيل وزارة التموين بالجيزة، إنه فى إطار استعدادات المديرية لاحتفالات عيد الفطر المبارك، شنت إدارات المديرية حملة لمتابعة محطات تموين السيارات بنطاق المحافظة، ما أسفر عن ضبط 37000 لتر سولار تم تخزينها بمنطقة الصف، لبيعها بالسوق السوداء خلال احتفالات عيد الفطر.

وأضاف كامل فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحرير محضر رقم 898 جنح طوارئ الصف ضد "م س أ س"، المدير المسئول عن محطة ليبيا أويل، بمنطقة غمازة الصغرى بالصف لصاحبها "س أ س" لتجميعه 37000 لتر سولار وتخزينها بغرض بيعها فى السوق السوداء.


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