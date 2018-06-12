تليجراف: بناء الصين لتمثال أبو الهول المزيف يثير غضب مصر

كتبت رباب فتحى

قال أشرف محيى الدين، مدير منطقة آثار الهرم، تعليقا على استنساخ الصين لتمثال أبو الهول، إن وزارة الآثار تتخذ إجراءات عبر منظمة اليونسكو رفضا لهذا التمثال المقلد، لاسيما وإنه يشكل انتهاكًا للملكية الفكرية فى مصر.

وأوضحت الصحيفة، أن المحاولات المتكررة لبناء نسخة طبق الأصل من تمثال أبو الهول يثير غضب مصر.

وأضاف "محيى" فى تصريحات لصحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية، أن الصين ستزيل تمثال أبو الهول المزيف فى نهاية المطاف.

وقال، إن مصر لا تشعر بالقلق حيال جذب أبو الهول الصيني للسياح لأن "لا أحد سيترك أبو الهول الأصلي ويذهب لزيارة المزيف".

لكن في الواقع ، تضيف "التليجراف": " بنت الصين ما لا يقل عن ثلاثة من "التماثيل المزيفة" للتنافس مع النسخة الأصلية - ناهيك عن نسخ طبق الأصل لمعالم أثرية وتاريخية أخرى حول العالم مثل برج إيفل فى فرنسا والبارثينون فى اليونان.

وقال محيى الدين إن موقع أهرامات الجيزة يستعد لعملية تجديد رئيسية سيتم الانتهاء منها بنهاية العام، مضيفا: "لقد تم الانتهاء بالفعل من 95% من هذه التطورات ، ونحن نتوقع افتتاح صورة جديدة لهضبة الهرم".