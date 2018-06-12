تعليم القاهرة: لم نرصد مشكلات خاصة بامتحان اللغة الإنجليزية حتى الآن

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أو ترصد أى شكاوى بشأن امتحانى اللغة الإنجليزية والفرنسية التى يؤديها طلبة الثانوية العامة الآن بمدارس العاصمة، حتى الآن.

وأضاف مدير تعليم القاهرة لـ"اليوم السابع" أن أعمال الامتحانات تسير بهدوء ودون مشكلات، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين غرفة عمليات المديرية والغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد 3 يونيو الحالى وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام تتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفا و898 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفا و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.