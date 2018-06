تعرف على قائمة المأكولات بطاولة غذاء ترامب وكيم جونج أون

نشر البيت الأبيض قائمة بمأكولات غداء العمل الذى جمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة صباح اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وذكر المكتب الصحفى للبيت الأبيض أنه قدمت خلال غداء العمل بين ترامب وكيم ووفديهما سلطة جمبرى تقليدية مع الأفوكادو.

كما تضمنت طاولة الغداء أضلاع لحم العجل مع البطاطس والبروكلى وصلصة النبيذ الأحمر، ولحم الخنزير الحلو مع الأرز وصلصة الفلفل الحار، وسمك القدّ المطهو على نار هادئة مع الخضروات.

والتقى ترامب وكيم اليوم فى فندق كابيلا داخل جزيرة سينتوس، وتصافحا أمام عدسات الكاميرا، قبل أن تنطلق القمة خلف الأبواب المغلقة فى أول لقاء لهما وُصف بـ "التاريخى".

وتعتبر هذه المرة الأولى التى يجتمع فيها ترامب وكيم جونج أون وجها لوجه، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونج يانج النووية.

ويمثل هذا الاجتماع تحولا كبيرا فى العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اللتين تبادلتا حربا كلامية خلال العام الماضى.

Before working lunch with Kim Jong Un, Pres. Trump jokes to reporters in the room: "Getting a good picture everybody so we look nice and handsome and thin?" #TrumpKimSummit



Latest updates: https://t.co/loSC2fN193 pic.twitter.com/XtpBiW7GMo