تعرف على أحدث قرارات البورصة بشأن الشركات غير مستوفاة شروط القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بخصوص الشركات غير المستوفاة لشروط استمرار القيد تطبيقاً للمادة 53 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

1-شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية (غير مستوفاه لشرط الحد الأدنى لعدد المساهمين)

إعادة عرض موقف الشركة على لجنة القيد فور صدور بيان من شركة مصر للمقاصة بموقف المساهمين في 30\6\2018 في ضوء الخطاب الوارد من الشركة بقيامها حاليا باستيفاء شرط توافر الحد الادنى لعدد المساهمين.

2-شركة رواد مصر للاستثمار السياحي (غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد الأسهم وعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول)

منح الشركة مهلة اخيره تنتهي في 31\12\2018 وذلك لاستيفاء شروط إستمرار القيد في ضوء الخطاب الوارد من الشركة للبورصة في 11\6\2018 بقيامها بإزالة المانع على قيامها باستيفاء شروط استمرار القيد.

3-بنك الاتحاد الوطنى (غير مستوفى للحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول)

منح البنك مهلة لإنهاء إجراءات قيد أسهم زيادة رأس المال وتنفيذ عملية الشطب الاختياري مع إخطار البنك بالالتزام بموافاة البورصة بمحضر الجمعية العامه غير العادية المتضمن قرار الشطب الاختيارى فور الانتهاء من قيد أسهم الزيادة والجدول الزمنى الخاص بإنهاء اجراءات قيد اسهم الزيادة و الشطب الاختيارى.

4-شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون (غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول)

إستمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة وذلك لحين قيامها بإنهاء إجراءات قيد تخفيض راس المال نتيجة التقسيم لتنفيذ عملية الشطب الاختياري مع إخطار الشركة بالالتزام بموافاة البورصة بمحضر الجمعية العامه غير العادية المتضمن قرار الشطب الاختيارى فور الانتهاء من قيد تخفيض راس المال وعلى ان تلتزم الشركة بتقديم جدول زمنى بإنهاء هذه الاجراءات .