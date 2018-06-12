ترامب: سأعمل مع كيم جونج أون على نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية

كتب إسلام جمال

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيعمل سوياً مع الرئيس الكورى الشمالى كيم جونج أون على نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية.

ووفقاً لتصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام تليفزيونية، فإن الرئيس الأمريكى ترامب أكد أن اللقاء الثنائي مع كيم جونغ أون كان رائعا جدا ويؤسس لعلاقة جيدة.

والتقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء فى قمة تاريخية بين الزعيمين فى سنغافورة، وصافح الزعيمين بعضهما البعض.

ووصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى موقع قمتهما التاريخية فى سنغافورة اليوم الثلاثاء بعدما سعى الطرفان إلى تضييق هوة الخلافات حول كيفية إنهاء الأزمة النووية.

ووصل ترامب أولا إلى فندق كابيلا على جزيرة سنتوسا، بينما أظهرت لقطات تلفزيونية وصول موكب كيم لاحقا.