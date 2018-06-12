تداول نموذج إجابة مادة اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

نشرت صفحة ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية ، صورًا لنموذج الاجابة الرسمي لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة والذى اختبره الطلاب اليوم الثلاثاء.

وأكدت إيمان يوسف مستشارة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى صحة النموذج مؤكدة أنه تم تسليمه اليوم لمندوبى الكنترولات عل مستوى 12 كنترول.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

وفيما يلي ننشر صور نموذج الاجابة التي تم تداولها